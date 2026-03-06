Fenerbahçe, altyapı yapılanmasında köklü bir değişikliğe giderek Şenol Çorlu'yu Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü görevine getirdi. Kulübün 5 Mart 2026'da yaptığı resmi açıklamayla duyurulan bu atama, sarı-lacivertli camianın "öz kaynak" politikasına dönüş sinyali olarak değerlendirildi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yeni bir dönemin kapıları böylece aralandı.

64 yaşındaki Şenol Çorlu, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe ile adını özdeşleştirmiş ender isimlerden biri. "Büyük Şenol" lakabıyla anılan Çorlu, sarı-lacivertlilerde geçirdiği sekiz yılı aşkın süreyle kulübün hafızasına kazındı.

Şenol Çorlu kimdir?

Şenol Çorlu, 3 Aralık 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Petrol Ofisi Spor Kulübü'nde adım atan Çorlu, kısa sürede üst liglerde boy gösterdi. Birinci Lig tecrübesini önce Orduspor'da, ardından Sakaryaspor'da pekiştirdi.

1984-85 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Çorlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk karşılaşmada 7-0'lık galibiyet maçında gollerini kaydetti. 1985-86 sezonunda forvetin sakat ve formsuz geçirdiği dönemde takımın attığı 40 golün 14'üne tek başına imza attı. 1988-89 şampiyonluğunun kilit isimlerinden olan Çorlu, 1989-90 sezonunda yine 16 golle takımın en skorer oyuncusu konumuna yükseldi ve Beşiktaş'ı 3-2 yenerek alınan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da gol sevinci yaşadı. 1991'de Guus Hiddink'in göreve gelmesiyle kadroda yeri daralan Çorlu, Aralık 1991'de Antalyaspor'a kiralandı ve 1992'de oynanan jübile maçıyla futbola veda etti.

Milli takım kariyeri

15 Ekim 1978'de Polonya'ya karşı genç milli formayı giyen Çorlu, 2 Aralık 1980'de Çekoslovakya maçında ümit milli takımda yer aldı. Toplamda 17 kez A Milli, 10 kez ümit milli (U21) ve 3 kez genç milli (U18) olmak üzere 30 uluslararası maça çıktı; ay-yıldızlı formada 4 gol kaydetti.

Teknik adamlık kariyeri ve yeni görevi

Futbolculuğunu bırakmasının ardından antrenörlük kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Çorlu; Karagümrük, Beylerbeyispor, Çanakkale Dardanelspor, Edirnespor, Aydınspor, Malatyaspor ve Sapanca Gençlikspor gibi kulüplerde hocalık yaptı. 2008-09 sezonunda Fenerbahçe altyapı direktörlüğü görevine getirilen Çorlu, uzun yıllar U21 takımını çalıştırdı. Vitor Pereira döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nda genç kadroyu sahaya süren, Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde de yer alan Çorlu, Mart 2026 itibarıyla Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörlüğü'ne getirildi. Bu göreviyle kulübün yetenekli gençleri sistematik biçimde yetiştirme hedefinin merkezine oturuyor.