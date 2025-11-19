Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasında çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma çalışma hayatında karşılıklı fayda sağlayacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada imzalanan protokolün kapsamını değerlendirerek, “Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliği Anlaşması’yla; vatandaşlarımız için karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak, çalışma hayatımızı güçlendirecek, sosyal güvenlik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını daha etkin yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türkü’nün gönlümüzdeki yeri ayrı”

İşbirliği mesajını güçlendiren Işıkhan, paylaşımında KKTC ile olan bağlara da dikkat çekti:

“Kıbrıs Türkü’nün gönlümüzdeki yeri her zaman ayrı olacaktır. Kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.”

Bakanlık da duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda da Türkiye ile KKTC arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında yeni bir işbirliği anlaşmasının imzalandığı bildirildi. Protokolün teknik ekipler tarafından uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

İşbirliğiyle hangi alanlar güçlenecek?

Anlaşmanın özellikle şu başlıklarda işbirliğini artırması bekleniyor:

İki ülke arasında istihdam hareketliliğinin güçlendirilmesi

Sosyal güvenlik uygulamalarında bilgi ve tecrübe paylaşımı

Çalışma hayatının denetimi ve iş sağlığı güvenliği konularında ortak çalışma

Mesleki eğitim ve iş gücü geliştirme programlarının entegrasyonu

Ankara’da imzalanan anlaşmanın, Türkiye-KKTC ilişkilerinde yeni bir işbirliği sayfası açması bekleniyor.