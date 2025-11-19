Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz!"

Savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği dönemde, İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. İstanbul sürecinin kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz.

Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız.

Zelenskiy: "Türkiye bu konuda büyük destek veriyor!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Rusya’yla savaşa ilişkin, Türkiye’nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir. Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umuyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir destek veriyor." dedi.