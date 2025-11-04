Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Kurulu Toplantısı’nın protokol imza törenine katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yumaklı, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin güçlenerek sürdüğünü ifade etti. Yumaklı, “Bu toplantı ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli bir fırsat oluşturdu. İki yılı aşkın sürenin ardından yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduk” dedi.

Ticarette güçlü yükseliş

Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı şekilde yükseldiğini vurgulayan Yumaklı, “2024 yılı itibarıyla ikili ticaretimiz 330 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu, 2023’e göre yüzde 38’lik bir artışı temsil ediyor. Mevcut rakamlar potansiyelimizin altında olsa da gelişim ivmesi son derece güçlü” ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin son 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü hatırlatan Yumaklı, 2024’te yüzde 3,2 büyüme ile OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olunduğunu söyledi. Kamboçya’nın da pandemi sonrası en hızlı toparlanan ekonomiler arasında yer aldığına dikkat çekti.

Tarım ihracatında dikkat çekici artış

Tarım alanındaki ticaretin son 5 yılda yüzde 100’ün üzerinde büyüdüğünü belirten Yumaklı, “2025 yılının 9 ayında Kamboçya’ya tarım ürünleri ihracatımız yüzde 30 artış gösterdi. Tarım ve gıda sektörlerinde iş birliğimizin daha da derinleşmesi için güçlü bir temel var” dedi.

Protokoller imzalandı

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesini içeren protokolü imzaladı.