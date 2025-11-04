Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hakim ve savcıların görevde yükselmesine ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görev sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının terfi ettirildiği bildirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan liste ile birlikte, terfi alan yargı mensuplarının isimleri kamuoyuna duyuruldu.

İtiraz hakkı tanındı

Kararda, görev süresini tamamlamasına rağmen listede yer almayan kişiler için de bilgilendirme yapıldı. Buna göre, isimlerini listede göremeyen hakim ve savcılar, 30 gün içerisinde HSK’ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

Yargı teşkilatında yeni dönem

Kararın yayımlanmasıyla birlikte yargı teşkilatında yeni bir terfi dönemine geçildi. HSK’nin yayımladığı liste, Türkiye genelinde görev yapan çok sayıda hakim ve savcıyı kapsıyor.