Son Mühür- Türkiye’yi Miss Universe 2025’te temsil eden Ceren Arslan’ın yarışmaya kendi imkanlarıyla hazırlandığı ve yanında profesyonel bir ekip bulunmadığı iddiaları gündem yaratırken, ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan dikkat çekici bir destek geldi.

Ceren Arslan’ın yarışmaya ekip olmadan hazırlandığı iddiası

Miss Universe 2025’te Türkiye adına yarışan Ceren Arslan’ın; saç, makyaj ve hazırlık sürecini tamamen kendi imkanlarıyla yürüttüğü öne sürüldü.

Yarışmada birçok ülke temsilcisinin profesyonel ekiplerle desteklenmesi, Arslan’ın yalnız hazırlık yaptığı iddiasını sosyal medyada tartışma konusu haline getirdi.

Demet Akalın’dan makyöz ve saç artistlerine çağrı

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Demet Akalın, iddialar üzerine yakın çevresine seslendi. Ünlü şarkıcı, makyöz ve kuaför arkadaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye güzelimizin saç, makyözü yokmuş kendi yapıyormuş. Öyleyse bütün yakın arkadaşlarıma sesleniyorum, uçak biletlerini ben alırım, otelini bile öderim. Var mı ihtiyaç?” Akalın’ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, birçok sosyal medya kullanıcısından destek mesajı yağdı.

Akalın daha önce de destek vermişti

Demet Akalın, Ceren Arslan’ı daha önce de sosyal medya hesabından paylaşmış ve yarışmacı için, “İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!” ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcının bu paylaşımı Arslan’a ilk desteği olarak dikkat çekmişti.