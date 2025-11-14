Son Mühür- Oyuncu Ceyda Ateş, bir süredir yaşadığı sağlık problemini sosyal medya hesabından paylaştı. Kolundaki yırtığın giderek büyüdüğünü belirten Ateş, son günlerde ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

“Tedavi oldum ama etki etmedi”

Ateş, takipçilerine yaptığı açıklamada, mevcut tedavi yöntemlerinin sonuç vermediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi.”

Ünlü oyuncu, ağrının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini dile getirerek zor bir süreçten geçtiğini anlattı.

“Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum”

Ceyda Ateş, doktorların ameliyat seçeneğini gündeme getirdiğini ancak bu yönteme sıcak bakmadığını söyledi.

Sanatçı, “Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum” diyerek cerrahi müdahaleye karşı çekincelerini dile getirdi.

Takipçilerinden destek istedi

Yaşadığı sağlık sorununa alternatif çözüm arayışına giren Ateş, sosyal medya üzerinden takipçilerine seslendi.

Kolunda benzer sorun yaşayanlara çağrı yapan Ateş, “Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?” sorusuyla tecrübesi olanlardan bilgi talep etti.