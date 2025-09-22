Son Mühür- Geçtiğimiz yıl Miss Turkey yarışmasında birincilik elde ederek Türkiye’nin güzellik kraliçesi seçilen İdil Bilgen, kariyerinde şaşırtan bir yol ayrımına gitti.

Podyumları ve spot ışıklarını geride bırakan Bilgen, tıp fakültesinden mezuniyetinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde hekimlik yolculuğuna başladı.

New York’a taşındı

Temmuz ayında New York’a taşındığını sosyal medya hesabından duyuran Bilgen, şu an North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ihtisası yapıyor. Bilgen, beyaz önlüğüyle verdiği pozları da paylaşarak yeni mesleki yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.

"Hayaller gerçek olur"

Yeni hayatına dair mesajında motivasyon dolu sözlere yer veren Bilgen, “Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda attığı adımlar

İdil Bilgen’in bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği adımları tek tek sıraladı.

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezun oldu.

Eylül 2024: Türkiye Güzeli seçildi, Ukrayna’da kadın sağlığı farkındalık çalışmalarına katıldı.

Mart 2025: Northwell’de ikamet için kabul aldı.

Mayıs 2025: ABD’de doktorluk için gerekli olan USMLE 3’üncü adımı geçti.

Mayıs 2025: Miss World yarışmasında çeyrek finale kaldı.

Temmuz 2025: New York’a taşındı.

Ağustos 2025: New York’un en prestijli hastanelerinden birinde göreve başladı.

