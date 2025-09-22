Son Mühür- Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü şarkıcı Gökhan Özen, adına açılan sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yapan Özen, sorumlulara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

“Sahte evrak ve mesajlarla dolandırıcılık yapılıyor”

Özen, paylaşımında yapay zeka kullanılarak sahte belgeler ve mesajlar düzenlendiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, bu yöntemlerle hem kariyerine hem de kişisel itibarına zarar verilmeye çalışıldığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:

“Yapay zeka ile yazışmaları değiştirip sahte evrak ifşa eden bu şahsın orijinal mesajlarını mahkemeye sunuyoruz. Bu sadece bu şahıs için değil, herkes için geçerlidir.

Sahte evrak düzenleme ve bunları kamuoyuna yayma dolandırıcılığıyla kariyerimi asılsız iddialar üzerinden yıpratma çabasında olan herkes hukuk önünde hesap verecek.”

“Maddi ve manevi tazminat taleplerim olacak”

Sanat hayatına yönelik bu girişimlerin cezalandırılması için kararlı olduğunu vurgulayan Özen, hem manevi hem de maddi tazminat davaları açacağını söyledi. Ünlü sanatçı, bu süreçte örnek bir karar çıkacağına inandığını dile getirdi.

“Gelirleri sokak hayvanlarına bağışlayacağım”

Gökhan Özen, açacağı davalardan kazanacağı tazminatları da sosyal sorumluluk için değerlendireceğini açıkladı. Şarkıcı, bu gelirleri sokak hayvanlarını korumak için bağışlayacağını belirtti.

“Herkese aynı tarife uygulanacak”

Paylaşımında hukuki sürecin sadece bu kişiyle sınırlı kalmayacağını ifade eden Özen, kendisi ve sevdikleri hakkında asılsız iddialarda bulunan herkesin aynı süreçle karşılaşacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu şahıs örnek olacak. Bu hafta savcılıktan evrakları alınca anlayacaktır. Kendim ve sevdiklerim hakkında atıp tutan herkese aynı tarife uygulanacak. Ben baştan söyledim.”