Son Mühür - İsrail ordusunun Gazze’deki işgal altındaki bölgelerden askerlerini kısmen çekmesi ve ateşkesin yerel saatle 12.00’de yürürlüğe girmesinin ardından, güneyde yaşamak zorunda kalan Filistinliler Gazze kentindeki hasar görmüş evlerine geri dönüyor.

Ateşkes yapıldı

Filistinliler, Gazze’nin orta ve güney kesimlerinden kuzeye geçebilmek için Reşid ve Selahaddin caddelerini kullanıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, “Gazze Şeridi’nde saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes” kapsamında Filistinlilere yönelik bazı kısıtlamaları duyurdu. “Anlaşma gereği İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin belirli bölgelerinde konuşlanmaya devam edecek.” ifadelerini kullanan Adraee, bölgedeki İsrail güçlerine ikinci bir talimata kadar yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Aksi halde Filistinlilerin “tehlikeyle karşılaşabileceğini” vurguladı.

Adraee, “Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine Reşid ve Selahaddin caddeleri üzerinden geçişlere izin verildiğini” aktarırken, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Şucaiyye bölgeleri ile askerlerin bulunduğu noktalara yaklaşmanın “son derece tehlikeli” olduğunu söyledi. Ayrıca, Refah Sınır Kapısı, Philadelphi Koridoru ve Han Yunus’taki askeri alanlara yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Balık tutma ve denize girme konusunda da uyarıda bulunan Adraee, İsrail topraklarına ve tampon bölgelere yaklaşmanın “ağır risk” taşıdığını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’de işgal altındaki bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri yayımladı. Mısır aracılığıyla varılan anlaşma kapsamında, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yerel saatle 12.00’de yürürlüğe girdiği ve askerlerin “sarı hat” olarak adlandırılan bölgelere çekilme sürecinin tamamlandığı açıklandı.

KANN'dan çarpıcı haber

İsrail Devlet Televizyonu KANN’ın haberine göre Türkiye, Gazze Şeridi’nde var olacak; ana kapıdan giriş yapacak, Gazze’de görev alacak silahlı İslami bir güçle ilişki kuracak ve bölgenin yeniden inşasında rol üstlenecek.