Son Mühür - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, tiryakileri üzecek haberi duyurdu. Dündar, bu Ekim ayında sigara fiyatlarının artacağını açıkladı.

TELE 1’e konuşan TBYD Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yapılacak zammın yakında uygulanacağını açıkladı. Dündar, zammın Ekim ayı içinde gelmesinin beklendiğini ve artışın yaklaşık 5 TL olacağını ifade etti. Sigara fiyatlarına son zam ise Temmuz sonu ile Ağustos başında yapılmıştı.

Yeni yılda da gelecek