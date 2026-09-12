Milli sporcunun hayranları arama motorlarında "Toprak Razgatlıoğlu San Marino yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Hız tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev organizasyonda sıralama turları ve sprint yarışı cumartesi günü koşulurken, büyük final pazar günü start alacak.

Asfaltın tozunu yutmaya hazırlanan milli pilot, İtalya virajlarında zorlu rakiplerine karşı podyum mücadelesi verecek. Yarışseverler motor seslerinin yankılanacağı anı iple çekiyor. Geri sayım başladı.

Toprak Razgatlıoğlu San Marino yarışı ne zaman ve saat kaçta?

Toprak Razgatlıoğlu'nun piste çıkacağı San Marino Grand Prix ana yarışı, 13 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Büyük yarış öncesinde sıralama turları 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 11.50'de, pilotların kıyasıya çekişeceği sprint yarışı ise aynı gün TSİ 16.00'da koşulacak. Toplam 27 tur üzerinden koşulacak kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Gözler kırmızı ışıkta.

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İtalya'nın 4,23 kilometrelik virajlı parkurunda motor tutkunlarını bekleyen seansların gün ve saat dağılımı tablodaki gibi şekilleniyor:

Seans Tarih Türkiye Saati Yayın Kanalı Sıralama Turları 12 Eylül Cumartesi 11.50 S Sport Plus Sprint Yarışı 12 Eylül Cumartesi 16.00 S Sport Plus Ana Yarış (27 Tur) 13 Eylül Pazar 15.00 S Sport Plus

Motosikletseverler cuma günkü antrenman turlarının ardından hafta sonu boyunca pistteki her virajı canlı takip edebilecek. Virajlar nefes kesecek.

Red Bull sporcusu genel klasmanda kaçıncı sırada?

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası pilotlar genel klasmanında topladığı 14 puanla 21. sırada bulunuyor.

MotoGP arenasında yarışan ilk Türk sporcu unvanıyla tarihe geçen Red Bull pilotu, geride kalan 13 zorlu etapta hanesine 14 puan yazdırdı. Zirve mücadelesinde ise Jorge Martin 256 puanla liderliğini korurken, Marc Marquez 237 puanla onu yakından takip ediyor. İtalya'daki virajlarda puan barajını aşmayı amaçlayan milli temsilcimiz, güçlü rakipleri arasından sıyrılarak damalı bayrağı üst sıralarda görmenin peşinde koşuyor. Puan savaşı kızışıyor.