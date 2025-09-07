Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmada İspanya üstün bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da gollerine devam ederek sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İkinci yarıdan önemli anlar

50. dakika: Pedro Porro’nun pasında Ferran Torres’in şutu kaleci Uğurcan’da kaldı.

53. dakika: Yamal’ın pasında topla buluşan Ferran Torres, Uğurcan’la karşı karşıya kaldı ve farkı dörde çıkardı: 0-4.

58. dakika: Lamine Yamal’ın asistinde Merino’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 0-5.

62. dakika: Oyarzabal’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedri, skoru 6-0’a getirdi.

Milliler fırsatları değerlendiremedi

Montella yönetimindeki A Milli Takım, özellikle ilk yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremezken ikinci yarıda da İspanya’nın baskılı oyununa karşı koyamadı. Savunmadaki hatalar ve hücumdaki etkisizlik farkın açılmasına neden oldu.

İspanya’da Merino parladı

İspanya’nın yıldız isimlerinden Mikel Merino, 22, 45+1 ve 58. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın en dikkat çeken ismi oldu. Ayrıca Pedri’nin 2 golü ve Ferran Torres’in kaydettiği 1 golle İspanya sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Maçın kadroları

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 64), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ferdi Kadıoğlu dk. 64), İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 82), Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk. 68), Yunus Akgün (Oğuz Aydın dk. 45), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Teknik direktör: Vincenzo Montella

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi (Rodri dk. 73), Pedri (De Frutos dk. 68), Lamine Yamal (Morata dk. 73), Oyarzabal (Fermin Lopez dk. 68), Nico Williams (Ferran Torres dk. 44)

Teknik direktör: Luis De La Fuente

Goller

Pedri (dk. 6, 62)

Merino (dk. 22, 45+1, 58)

Ferran Torres (dk. 53)