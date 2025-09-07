Son Mühür- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında sahasında güçlü rakibi İspanya’yı ağırlıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 21.45’te başladı. Milyonların takip ettiği mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Mücadelenin hakem kadrosusunda kimler var?

Dev karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetiyor. Oliver’ın yardımcılıklarını yine İngiltere’den Stuart Burt ve James Mainwaring üstleniyor.

İlk 11’ler belli oldu

Karşılaşmaya iki takım da güçlü kadrolarıyla çıktı. Türkiye ve İspanya’nın sahaya sürdüğü ilk 11’ler şöyle:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

Canlı Anlatımda Dakikalar

Maçın ilk dakikalarından itibaren İspanya etkili başladı. Milli takımımız savunmada zor anlar yaşarken, ilk 20 dakikada kalesinde iki gol gördü.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

2. dakika: Türkiye’den ilk şut geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından çektiği şutta Unai Simon gole izin vermedi.

5. dakika: Pedri’nin pasında topla buluşan Nico Williams’ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

5. dakika: Zubimendi’nin uzak mesafeden gönderdiği sert şutu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

6. dakika (GOL): İspanya öne geçti. Nico Williams’ın pasıyla buluşan Pedri, ceza sahası dışından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

14. dakika: Lamine Yamal’ın ceza alanına girerek sağ çaprazdan çektiği şutta Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

22. dakika (GOL): İspanya farkı ikiye çıkardı. Mikel Merino’nun ceza sahasında yaptığı vuruşla top filelere gitti: 0-2.

Milliler zor anlar yaşıyor

Mücadelede ilk yarıda üstünlüğü eline alan İspanya, pas oyunuyla A Milli Takımımızı savunmada yıpratıyor. Milli takımımız ise hızlı hücumlarla rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.