Son Mühür- Türkiye ekonomisi küresel piyasalardaki zorluklara rağmen dikkat çeken bir büyüme rakamına imza attı.

TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) dönemine ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,6 oldu.

Kişi başına milli gelirde zenginleştik...

Kişi başına milli gelir 15 bin 325 dolar oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 13 bin 8 dolardı.

Hanehalkı harcamaları ikinci çeyrekte büyümeye 3.4 puan

Yatırımlar 2.2 puan katkı yaptı.

TÜİK gayrisafi yurt içi hasılanın yılın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL olduğunu açıkladı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 38.4 oldu. Önceki yüzde 38.8’di.

Faaliyet alanları incelendiğine inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 10.9, sanayi sektörü yüzde 6.1, bilgi ve iletişim yüzde 7.1, gayrı menkul faaliyetleri yüzde 2.6 olarak görüldü.

Net ihracat büyümeyi ikinci çeyrekte 14, kamu harcamaları 0.6 puan aşağı çekti. Stok değişimi büyümeye 1.2 puanlık katkı yaptı.

Sanayi sektöründeki ivmelenme önemli...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, ‘’İkinci çeyrekte daralan bir sanayi sektörümüz vardı, bu çeyrekte yüzde 6.1 seviyesinde bir ivme ortaya koydu. Bence bu çok önemli’’ hatırlatmasında bulundu.