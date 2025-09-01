Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.18’lik yükselişle 11.308 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda endişe var...

Küresel piyasalar, Cum günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi nedeniyle ABD’de enflasyon endişelerini artırması ve Fed’in yol haritasına dair belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Para piyasalarınd Fed’in Eylül ayında 50 baz puan idirimine gideceğine yönelik beklenti devam ediyor.

Görevden alınan Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un yürütmeyi durdurma kararı için açtığı davadan karar çıkmadı.

İşçi bayramı nedeniyle bugün işlem yapmayacak olan New York borsasında Cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,64, Nasdaq endeksi yüzde 1,15 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetmişti.

Asya borsaları karışık bir seyir izliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.

Altın ve petrolde tablo nasıl?

Son beş gündür yükselişini sğrdiren ve geçtiğimiz Cuma gününü yüzde 0,9 artışla 3 bin 448 dolardan tamamlayan ons altın, şu sıralarda ise yüzde 1 değer kazancıyla 3 bin 480 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 67,51 dolardan işlem görüyor.