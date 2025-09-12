Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği adaylığı çerçevesinde Azerbaycan ve Avustralya ile video konferans gerçekleştirdi.

Bakan Kurum’dan Uluslararası Diplomaside COP31 Hamlesi

Türkiye’nin COP31 ev sahipliği adaylığı süreci devam ediyor. Bakan Murat Kurum, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans gerçekleştirerek adaylığı ele aldı.

Türkiye’nin Hazırlıkları ve Hedefleri

Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği için lojistik ve insan kaynağı açısından hazır olduğunu vurguladı. Türkiye’nin süreci yöneterek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeşil dönüşümü güçlendiren bir köprü oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Video konferans sonrası New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde tekrar bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında, adaylık konusunda kararlılıklarını bir kez daha vurguladı ve yeşil kalkınma vizyonu ekseninde adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.