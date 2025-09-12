Son Mühür- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e bağlı 121 şirkete yönelik aldığı el koyma kararının ardından, Tekfen Holding’deki ortaklık payları da kapsam içine girdi.

%1,756’lık paylara tedbir

Açıklamada, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11 Eylül 2025 tarihli ve 2025/7284 sayılı kararı doğrultusunda Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Tekfen Holding sermayesindeki toplam %1,756 oranındaki paylarına Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesi kapsamında el konulduğu belirtildi.

Karar şirkete tebliğ edildi

Tekfen Holding, söz konusu kararın 12 Eylül 2025 tarihinde şirkete tebliğ edildiğini ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na gerekli bildirimin yapıldığını açıkladı.

Hukuki dayanak

El koyma işleminin, 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.