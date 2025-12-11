Son Mühür- 2026 yılının resmi tatil takvimi belli oldu. Hem kamu hem özel sektör çalışanları, yeni yılda tatillerin hangi günlere denk geleceğini ve köprü izinlerle uzun tatil fırsatlarının oluşup oluşmadığını merak ediyordu.

Açıklanan listeye göre 2026’da toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor. Birçok tatilin hafta içine denk gelmesi, çalışanlara ekstra tatil avantajı sağlıyor.

2026 resmi tatil günleri

Yeni yılın resmi tatilleri şöyle:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim’in yarım gün olmasıyla birlikte toplam resmi tatil süresi 15,5 gün olarak hesaplanıyor.

1 gün izinle 4 günlük tatil fırsatları

2026’da birçok resmi tatilin perşembe veya salı gününe denk gelmesi, çalışanlara köprü izinlerle uzun tatil imkanı sunuyor.

Yılbaşı tatili avantajı

1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.

2 Ocak Cuma günü izin alındığında tatil 4 güne çıkıyor.

Ramazan Bayramı: 3,5 gün tatil ihtimali

19 Mart Perşembe arife günü yarım gün.

20–22 Mart bayram günleri.

20 Mart Cuma günü izin alındığında hafta sonuyla birlikte 3,5 günlük tatil oluşuyor.

23 Nisan’da 4 gün tatil fırsatı

23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor.

24 Nisan Cuma günü izin alanlar, 4 günlük tatil yapabilecek.

1 Mayıs işçilere 3 günlük tatil sunuyor

1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

Hafta sonuyla beraber 3 günlük tatil imkanı bulunuyor.

19 Mayıs’ta köprü tatil seçeneği

19 Mayıs Salı gününde kutlanacak.

18 Mayıs Pazartesi günü izin alınırsa tatil 4 güne çıkıyor.

29 Ekim’de 4,5 günlük tatil kapıda

28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise resmi tatil.

30 Ekim Cuma günü izin alındığında toplam tatil süresi 4,5 güne ulaşıyor.

Kurban Bayramı 2026’da 9 gün tatil olabilir

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı günü yarım gün olacak. Bayram günleri ise 27–30 Mayıs tarihleri arasında.

Bu takvime göre:

25 Mayıs Pazartesi (1 gün izin)

26 Mayıs Salı (yarım gün izin)

kullanıldığında çalışanlar 9 günlük tatil yapma fırsatı yakalayabilir.

Turizmin canlandırılması amacıyla hükümetin bu tatili resmi olarak 9 güne çıkarması da gündeme gelebilir.

2026 tatil takvimi hem çalışanları hem turizmi sevindirdi

Resmi tatillerin büyük bölümü hafta içine denk geldiği için çalışanlar uzun tatil fırsatlarına hazırlanırken, turizm sektöründe de 2026’nın hareketli geçmesi bekleniyor.