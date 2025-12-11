Son Mühür- Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu’nda gerçekleşen soygunda yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı bildirilmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş’ın yurt dışına kaçış anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaçış hazırlığı ve sakin tutum

Görüntüler, çiftin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye gitmek üzere hareket ettiği anları gösteriyor. Erdal ve Esma Timurtaş’ın yanlarında iki çocuklarıyla birlikte seyahat ettikleri ve görüntülerde oldukça sakin bir tavır sergiledikleri dikkat çekti.

Gözaltılar ve tutuklamalar

Soygun soruşturması kapsamında şimdiye kadar 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce Kemal Demir isimli bir şüpheli de tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Çalınan altınların görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma sürecinde, adli emanetten çalınan altın ve takılara ait görüntüler de kamuoyuna yansıdı. Külçe altınlar ve çeşitli boyutlardaki takıların yer aldığı görüntüler, farklı bir operasyon kapsamında ele geçirilip adli emanete geri getirilmişti.

Soygunun planlanması ve tarih seçimi

Soruşturma detaylarına göre, Erdal Timurtaş, adli emanet bürosundaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının silineceğini hesaplayarak soygunu gerçekleştirdi. Soygunun tarihi olarak 13 Kasım’ın seçilmesi ise dikkat çekti. Bu tarihin, Milli Savunma Bakanlığı’na üç ayda bir yapılan silah teslim gününe denk gelmesi, Timurtaş’ın yoğunluğu fırsata çevirdiğini gösteriyor.