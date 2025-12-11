Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'na, yerli otomobil Togg'un yeni modeli T10F ile giriş yaptı.

Bakan yardımcıları da yerli araçlarla eşlik etti

Bakan Kacır, makam aracı olarak kullandığı ‘Oltu’ renkli T10F modeliyle Meclis’e gelirken, bakan yardımcıları ise T10X modeli araçlarla Kacır’a eşlik etti. Bu hareket, yerli otomobilin resmi kurumlarda kullanımına yönelik dikkat çekici bir uygulama olarak değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Güler ile görüşme

Meclis binası önünde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşen Kacır, ardından birlikte Genel Kurul Salonu’na geçti. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapılmazken, iki bakanın Meclis içindeki ortak programına devam ettikleri öğrenildi.