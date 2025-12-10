Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğleden sonra meydana gelen deprem paniğe neden oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.7 Mw, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak açıklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre sarsıntı, saat 16.18’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kaydedildi. Depremin yer kabuğunda sığ olarak değerlendirilen 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi

İlk belirlemelere göre deprem, başta Sındırgı olmak üzere çevre ilçelerde hafif düzeyde hissedildi. Vatandaşların kısa süreli endişe yaşadığı, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

AFAD verileri paylaştı

AFAD’ın resmi açıklamasında depreme ilişkin teknik bilgiler şu şekilde yer aldı:

Büyüklük: 3.7 (Mw)

Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 10 Aralık 2025

Saat: 16:18:51 TSİ

Enlem: 39.18472 N

Boylam: 28.27472 E

Derinlik: 7 km