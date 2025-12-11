Son Mühür - Türkiye’de iç hat uçuşlarında uygulanan tavan fiyat sistemi, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak şekilde tavan fiyatlarda güncellemeye gidildi.
Herdem Aviation’dan edinilen bilgilere göre, bir uçuşta satılacak biletlerin fiyatlandırması şu şekilde olacak:
- Biletlerin yüzde 70’i için üst sınır: 3.710 TL
- Biletlerin yüzde 30’u için üst sınır: 6.100 TL
Yeni tavan fiyatlar, 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçekleştirilecek tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak.
Detaylar belli oldu
Uygulama, tek yönlü iç hat uçuşlarının ekonomi sınıfı biletleri için geçerli olacak. THY, AJet ve Pegasus gibi havayollarında aktarmalı yapılan uçuşlarda ise bilet fiyatları ortalama iki katına çıkabiliyor. Bazı iç hat noktalarında business class için ise tavan fiyat uygulaması bulunmuyor.