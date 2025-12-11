Yeni tavan fiyatlar, 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçekleştirilecek tüm iç hat uçuşlarında uygulanacak.

Uygulama, tek yönlü iç hat uçuşlarının ekonomi sınıfı biletleri için geçerli olacak. THY, AJet ve Pegasus gibi havayollarında aktarmalı yapılan uçuşlarda ise bilet fiyatları ortalama iki katına çıkabiliyor. Bazı iç hat noktalarında business class için ise tavan fiyat uygulaması bulunmuyor.