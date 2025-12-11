Son Mühür- Özel, “Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz TBMM adına büyük bir utanç içindeyiz” diyerek Meclis yönetimini şeffaf, hızlı ve kamuoyunu tatmin edecek bir süreç yürütmeye çağırdı.

“Kadın çalışanların tepkisi haklıdır, polis bariyeri kabul edilemez”

Özel, Meclis’teki kadın çalışanlar ve kadın milletvekillerinin olaya karşı gösterdiği tepkinin tamamen haklı olduğunu vurguladı. Kadınların sesini duyurmasına karşı polis bariyeri oluşturulmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Özel, TBMM’nin vatandaşların ve çalışanların sesini duyurabildiği bir kurum olması gerektiğinin altını çizdi.

“Kürt sorunu ve terörün çözüm adresi meclistir”

Açıklamasında Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyacına da değinen Özel, Kürt sorununun çözümü ve terörün tamamen sona ermesi için tek adresin TBMM olduğunu ifade etti.

Daha fazla demokrasi, özgürlük ve silahların tamamen bırakılmasını hedefleyen adımlar üzerinde çalıştıklarını belirten Özel, çözümün ancak parlamenter zemin içinde mümkün olduğunu söyledi.

“Asgari ücret 39 bin lira olmalı”

Ekonomik tablonun çalışanları ve emeklileri ağır şekilde etkilediğini vurgulayan Özel, açlık sınırının 30 bin liraya yükseldiğini hatırlattı. Asgari ücretin ve emekli maaşlarının bu seviyenin altında kalamayacağını belirten Özel, enflasyon farkı ve refah payı eklenerek asgari ücretin 39 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade etti.