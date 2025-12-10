Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ikinci oturumunda, Buca Onat Tüneli bölgesindeki planlama düzenlemeleri görüşüldü ve ilgili komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. Oturumda ayrıca Atamer Mahallesi’nde belediye ekiplerinin balyozla bir evin kapısını kırdığı görüntüler de gündeme geldi.

Uğur İnan Atmaca: Sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Buca Onat Tüneli’nin üzerindeki etkileşim alanının uygulama esaslarının değişikliğiyle ilgili komisyon raporu ve bölgeden gelen görüntüler ile ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “Bölge halkımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için çok kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Atamer Mahallesi’nde bir eve belediye ekiplerinin balyozla kapıyı kırdığı görüntüler sosyal medyaya düştü, bu görüntüler nedeniyle mi imar müdürü görevden alındı? Sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Hakan Yıldız: Oradaki vatandaşlarımızın iyi konutlarda yaşama hakkı var

Söz konusu komisyon raporu ile ilgili söz alan ve önergeye oy birliği yapacaklarının altını çizen AK Parit Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, “Bugün getirilen önergede bu sağlanmış oldu. Burada vatandaşlarımıza değişik alternatifler sunuyoruz. Yerinde bir imar planı olan bir yer burası hızlı bir şekilde buraya konut yapma gündemi geldi ve biz bunu değiştiriyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın iyi konutlarda yaşama hakkı var. Biz bu protokollerin vatandaşlarımız tarafından takip edeceğini biliyoruz. Gecikmiş ama umarım uygulanabilir bir şekilde hayata geçer biz bu maddeye oybirliği yapacağız.” diye konuştu.

Altan İnanç: Doğru bir iş yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Onat Tüneli bölgesinde yaşayan vatandaşların problemlerine her daim duyarlı olduğunu aktaran CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, “Başından beri belediye yönetimi oradaki vatandaşın problemlerine duyarlıydı. Bu meclis oybirliği ile ortak irade koydu. Bu kararı meclis almıştır hayırlısı olsun çok doğru bir iş yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay: Kimsenin mağdur olmayacağı bir kararı birlikte alıyoruz

Son olarak, AK Partili Atmaca’nın Atamer Mahallesi’nde yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “İmar Müdürü bu nedenden görevden alınmadı. Bahsettiğiniz balyozla kapıyı kırma işlemindeki bina zaten yıkım yapılacak bir binaydı.

Fakat içeride eşyaları olduğunu söyleyen bir vatandaşımız içerideki eşyaların çıkarılmasını talep ettiği zaman görüntüde yanlış ancak esasta yanlış olmayan bir işlem yapılmıştır. Görüntü nahoş ama esasında o binanın yıkımı için bu arkadaşlarımız oraya gitti. Biz bu rapordaki önerge ile birlikte kimsenin mağdur olmayacağı bir kararı birlikte alıyoruz. Zaten kimseyi mağdur etmek için uğraşmadık.” dedi.

AK Parti'den İnciraltı'ndaki değişikliğe veto

Balçova’ya bağlı İnciraltı Mahallesi’nde planlanan çevre düzen planı değişikliğine ret oyu vermelerinin gerekçelerini açıklayan AK Partili Adem Öztürk, “Daha önceki meclislerde 500 ve 1000’liğin revizyonları yapıldı. Burada bir usul hatasından bahsetmek istiyorum.

Normalde ilk önce üst ölçekli planların yapılıp, daha sonra alt ölçekli planların yapılması gerekir. Arkadaşlar söz alıp parsel alanının çok küçük olmasından söz edebilirler. Bugün önümüze bu madde geldi o yüzden burada hiç kaçırılmaması gereken bir konu var.” diye konuştu.