Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) gelen son raporlar, Türkiye’nin Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini doğruluyor. Hafta sonu itibarıyla etkisini hissettiren yağışlı sistem, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kar yağışına dönüştü. Ukrayna ve Rusya kaynaklı bu soğuk hava koridoru, sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altına çekerken, özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğukların Perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul beyaza büründü: Megakentte kar ve fırtına mesaisi

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçen hava sıcaklığı, megakentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş'tan Sultangazi'ye, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar'dan Şile'ye kadar geniş bir hatta binaların çatıları ve araçların üzerleri ince bir beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışına ek olarak Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği vurgulandı. Hızı saatte 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların teyakkuzda olması istendi.

Bölge bölge kritik uyarılar: Kastamonu ve Samsun’da şiddetli yağış

Meteorolojik tahminlere göre kar yağışının etki alanı sadece Marmara ile sınırlı kalmayacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun sarp yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yağışların yer yer şiddetini artırması beklenirken, bu bölgelerde ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Karadeniz üzerinden taşınan nemli ve soğuk hava, iç kesimlerde ise görüş mesafesini düşüren yoğun sis ve pus hadiselerini beraberinde getiriyor.

Sürücülere "Pazartesi" uyarısı

Yeni haftanın ilk günlerinde de dondurucu etkisini sürdürecek olan hava sistemi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu genelinde buzlanma riskini artırıyor. Ankara ve Çankırı gibi merkezlerde termometrelerin sıfırın altında 6 derecelere kadar gerilemesi, sabah saatlerinde yollarda gizli buzlanma riskini tetikliyor. Uzmanlar, özellikle Kırklareli kıyıları ve Çanakkale’nin doğu bölgelerinde karla karışık yağmurun ulaşımı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, sürücülerin kış ekipmanları olmadan trafiğe çıkmaması gerektiğini hatırlatıyor.

Perşembe gününe kadar rahatlama yok

Hava tahmin raporları, Türkiye’nin büyük bir bölümünde dondurucu soğukların Perşembe gününe kadar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini gösteriyor. Bugün itibarıyla bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise kışın sert yüzünü ortaya koyuyor. Kars’ta sıcaklıkların -10 derecelere kadar düştüğü, Erzurum ve Malatya’da dondurucu bir havanın hakim olduğu gözlemleniyor. Güneyde ise Hatay çevresinde yağmur geçişleri beklenirken, Adana ve Gaziantep gibi illerde dahi hissedilir bir soğuma yaşanıyor.

