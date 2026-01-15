Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri, 1’inci ve 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki Yılancıburnu Koyu’nda yürütülen saha çalışmaları sırasında deniz içerisinde mermer bir kaide tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Uzmanlar, 40 santimetre yüksekliğinde ve 37 santimetre genişliğinde olduğu belirlenen kaideyi incelemenin ardından denizden çıkararak Aydın Arkeoloji Müzesi’ne götürdü.

Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor

Uzmanların ilk incelemesinde, mermer kaidenin Roma dönemine ait olabileceği belirtildi. Eserin, müzede yapılacak detaylı bilimsel analizlerin ardından kesin tarihinin ve kullanım amacının netlik kazanacağı ifade edildi.

“Bölge arkeolojik açıdan son derece zengin”

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Yılancıburnu’nun Geç Kalkolitik Çağ’dan Bizans Dönemi’ne kadar kesintisiz yerleşim alanı olarak kullanıldığını söyledi. Deniz suyunun çekilmesiyle kaidenin görünür hale geldiğini belirten Sürücü, bölgede daha önce de önemli eserlerin bulunduğunu hatırlattı.

Sürücü, geçen yıl dalgaların aşındırdığı kıyıda genç bir erkek heykelinin ortaya çıkarıldığını, 1982’de yapılan kurtarma kazılarında ise genç bir kadın heykelinin bulunarak Efes Müzesi’ne taşındığını aktardı.

“Geleceğe sağlıklı şekilde taşınmalı”

Yılancıburnu’nun yalnızca kültür varlıkları açısından değil, denizel biyoçeşitlilik bakımından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Sürücü, bölgede kapsamlı arkeolojik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Sürücü, doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.