Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak maçta hakem kadrosu da netleşti. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh görev yapacak.

Türkiye ile Bulgaristan A Milli futbol takımları, 100 yıllık tarihlerinde 25. kez birbirine rakip olacak. Önceki 24 karşılaşmada Ay-Yıldızlılar 8 galibiyet elde ederken, Bulgaristan 10 kez sahadan üstün ayrıldı. İki ekip arasındaki 6 maç ise eşitlikle tamamlandı.