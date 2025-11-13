Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında cumartesi akşamı saat 20.00'de Bulgaristan’ı ağırlayacak.
Nicolas Walsh düdük çalacak
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak maçta hakem kadrosu da netleşti. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu’ndan Nicolas Walsh görev yapacak.
25. randevu
Türkiye ile Bulgaristan A Milli futbol takımları, 100 yıllık tarihlerinde 25. kez birbirine rakip olacak. Önceki 24 karşılaşmada Ay-Yıldızlılar 8 galibiyet elde ederken, Bulgaristan 10 kez sahadan üstün ayrıldı. İki ekip arasındaki 6 maç ise eşitlikle tamamlandı.
Ay-Yıldızlılar’ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde sıralanıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)