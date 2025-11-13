Son Mühür - Sezon başında Galatasaray’a gelişiyle büyük yankı uyandıran İlkay Gündoğan hakkında beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi. Suudi Arabistan kulüplerinin, yıldız oyuncuya oldukça yüksek bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Akşam gazetesinin haberine göre, sezon başında Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’nin devreye girdiği iddia edildi. Haberde, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuya kulüp tarafından dikkat çekici bir teklif sunulmaya hazırlandığı ifade edildi.

2027 yılına kadar sözleşmesi var