Son Mühür - Sezon başında Galatasaray’a gelişiyle büyük yankı uyandıran İlkay Gündoğan hakkında beklenmedik bir transfer iddiası gündeme geldi. Suudi Arabistan kulüplerinin, yıldız oyuncuya oldukça yüksek bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Göz kamaştırıcı teklif
Akşam gazetesinin haberine göre, sezon başında Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’nin devreye girdiği iddia edildi. Haberde, 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuya kulüp tarafından dikkat çekici bir teklif sunulmaya hazırlandığı ifade edildi.
2027 yılına kadar sözleşmesi var
Yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak değerlendirilen İlkay Gündoğan’ın Avrupa’dan ayrılarak Galatasaray’a imza atması, dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcu ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maçta görev alan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.