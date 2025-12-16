Son Mühür - Gençlerbirliği ile prensipte anlaşan teknik direktör Metin Diyadin, resmi imza öncesinde pazartesi günü takımla idmana çıktı, bugün ise sözleşmeye imza attı. Diyadin, pazartesi akşamı İlhan Cavcav Tesisleri’nde takımla ilk antrenmanını gerçekleştirirken, deneyimli teknik adam salı sabahı Gençlerbirliği ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

İlk antrenman sırasında tesislere gelen Gençlerbirliği taraftarları, Metin Diyadin ile buluşarak başarı dileklerini iletti. Taraftarların ilgisine teşekkür eden Diyadin’in, futbolcularla yakından ilgilendiği ve tempolu bir antrenman yaptırdığı görüldü.

Kulübün efsane ismi

Futbolculuk kariyerinde 1988-1998 yılları arasında 10 sezon boyunca Gençlerbirliği formasını terleten Metin Diyadin, bu sürecin ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Son olarak 2023-2024 sezonunda Iğdır FK’yı çalıştıran deneyimli teknik adam, daha önce de Gençlerbirliği’nde iki ayrı dönemde görev yapmıştı.