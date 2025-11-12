Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçakta toplam 20 personelin bulunduğu belirtildi. Kazada Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan (27) şehit oldu.
Şehit haberi baba ocağına ulaştı
Mercan’ın şehadet haberi, Emek Mahallesi Erensoy Sokak’ta bulunan ailesine ulaştı. Haber üzerine yakınları ve mahalle sakinleri, aileyi yalnız bırakmadı. Olay yerine gelen askeri yetkililer, ailenin acısını paylaşırken, apartmana Türk bayrağı asıldı.
Evin önünde önlemler alındı
Acil müdahale ekipleri, aileye destek sağlamak amacıyla evin önünde hazır bekletildi. Mahallede yoğun bir kalabalık oluşurken, güvenlik önlemleri de artırıldı.