Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Türk Hava Kuvvetleri personelinden Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın şehadet haberi, memleketleri Kayseri’deki ailelerine ulaştı.

Acı haber Melikgazi’de Ülkü İlgen’e ulaştırıldı

38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in şehadet haberi, Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi.

İlgen’in eşi Ülkü İlgen, acı haberi sağlık ekiplerinin eşlik ettiği askeri heyetten aldı. Haberin ardından aile evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı.

Mahallede büyük üzüntü yaşanırken, vatandaşlar taziye için İlgen ailesinin evine akın etti. İlgen’in görev yaptığı birliğinde başarılı bir pilot olarak tanındığı öğrenildi.

Binbaşı Serdar Uslu’nun evinin önü bayraklarla donatıldı

39 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde geldikleri evde Uslu’nun eşi Göknur Uslu’ya acı haberi iletti.

Haberin duyulmasıyla birlikte yakınları gözyaşlarına boğulurken, apartmanın girişine ve balkonuna Türk bayrakları asıldı. Şehit Serdar Uslu’nun 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Talas’tan bir şehit haberi daha: Astsubay Nuri Özcan

C-130 kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın acı haberi, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evine ulaştı. 54 yaşındaki Özcan’ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından eşi Fatma Özcan’a verildi.

Ailenin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, mahallede duygusal anlar yaşandı. Özcan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kayseri tek yürek oldu

Kayseri genelinde üç şehit haberi büyük üzüntü yarattı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşırken, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de başsağlığı mesajları yayımladı. Şehitlerin cenaze törenlerinin yarın Kayseri’de düzenlenmesi bekleniyor.

C-130 kazasında 20 asker şehit olmuştu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin incelemeleri Türk ve Gürcü ekiplerin ortak çalışmasıyla sürüyor.