Son Mühür- Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer'in ''Elveda Anayasa'' sözleriyle eleştirdiği AYM kararına tepki gösterdi.

CHP'nin itirazına ret...



CHP'li Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Murat Emir ve 133 milletvekili imzasıyla AYM'ye yapılan başvuruda HSK'ya seçilen

Fuzuli AYDOĞDU (Yargıtay Üyesi)

Hakan YÜKSEL (Yargıtay Üyesi)

Seyfi HAN (Yargıtay Üyesi)

Cengiz AYDEMİR (Danıştay Üyesi)

Alişan TİRYAKİ (Avukat)'nin atamalarının iptali ve yürütmenin durdurulması için AYM'ye başvuru yapmış, AYM görevsizlik karrı vererek başvuruyu reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin HSK seçimlerinde usülsüzlük bulunduğu iddialarını esastan incelemeyi reddetmesini Meclis'in İçtüzük denetiminden bu kararla geri adım attığına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, bir hukuk devletinde kamu gücü kullananların her türlü eylem ve işleminin yargısal denetime tabi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi.