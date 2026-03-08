ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da artan gerilim sürerken İngiltere’nin bölgeye askeri güç gönderme planını geç kalınmış bir adım olarak nitelendirdi. Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı hedef alan açıklamalarında Londra yönetiminin savaş sürecindeki tutumunu eleştirdi.

Ortadoğu’daki gerilim siyasi tartışmaları tetikledi

ABD, İsrail ve İran arasında yükselen tansiyon bölgedeki askeri hareketliliği artırırken, gelişmeler Batılı müttefikler arasında da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Washington yönetiminin bölgedeki askeri varlığı sürerken, İngiltere’nin Ortadoğu’ya uçak gemisi gönderme seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin haberler uluslararası gündeme yansıdı.

“Geç kaldınız”

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İngiltere’nin olası askeri sevkiyat kararını eleştirerek Londra’nın geç hareket ettiğini savundu. Açıklamasında İngiltere’nin geçmişte ABD’nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu hatırlatan Trump, mevcut durumda bu ilişkinin değiştiğine işaret eden ifadeler kullandı.

Trump paylaşımında, İngiltere’nin Ortadoğu’ya iki uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğine ilişkin haberleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir zamanlar büyük bir müttefikimiz olan İngiltere nihayet Ortadoğu’ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi şekilde düşünüyor.”

“Savaşı kazandıktan sonra katılanlara ihtiyacımız yok”

ABD Başkanı Trump, İngiltere’nin planlanan askeri adımının geciktiğini belirterek Başbakan Starmer’ı doğrudan eleştirdi. Trump açıklamasında, “Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyaç yok. Bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.