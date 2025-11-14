Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerçekleştirdiği son Üst Kurul toplantısında tarihi bir karara imza attı. Yapılan seçim sonucunda Üst Kurul Üyesi Deniz Güçer, RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. Bu atama, 31 yıllık RTÜK tarihinde ilk kez bir kadının Başkan Vekilliği görevini üstlenmesi nedeniyle kurum kayıtlarına önemli bir dönüm noktası olarak geçti. Başkan Vekili Deniz Güçer, görevi devralırken yaptığı açıklamada, "Üst Kurulumuzun derin birikimi ve ileri görüşlü vizyonuyla, ülkemizin yayıncılık sahasında örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da yukarı taşıyacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni üyeler Özdemir ve Çeliker de kuruldaki yerlerini aldı

Başkan Vekili seçiminin yapıldığı aynı toplantıda, kısa süre önce RTÜK Üyesi olarak atanan Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker de resmen görevlerine başladı. Uzun yıllar kamu hizmetinde bulunmuş olan Orhan Özdemir, daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş ve kurumun kurumsal çalışmalarına değerli katkılar sağlamıştı.

Diğer yeni üye Fatma Çeliker ise kariyerine 25 yıl önce RTÜK'te memur olarak başlamış, farklı idari kademelerde başarılı çalışmalar yürütmüştü. Çeliker, Üst Kurul Üyeliğine seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Yeni üyelerin, yayıncı kuruluşlarla işbirliğini pekiştirerek toplumsal duyarlılığı ön planda tutan projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kurulda iki kadın üye dönemi başladı

Yeni Başkan Vekili ve Üyelerin göreve başlamasıyla birlikte, RTÜK Üst Kurulunda bir ilk daha yaşandı: Kurul, tarihinde ilk kez biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın üyeye ev sahipliği yapıyor. 2021 yılında Kurul Üyesi seçilen Dr. Deniz Güçer, uzun süre Kurul'un tek kadın üyesiydi. Fatma Çeliker'in de Üye seçilmesiyle beraber, RTÜK'ün karar alma mekanizmasında kadın temsili bu tarihi seviyeye ulaşmış oldu.

Başkan Daniş: "Dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir dönem başlıyor"

Yeni Başkan Vekili ve üyeleri tebrik eden RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, hem Başkan Vekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurulda iki kadın üyenin bulunmasından dolayı duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Başkan Daniş, RTÜK'ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir safhaya geçtiğini vurguladı. Daniş, bu değişimin "medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine yeni bir enerji katacağını" belirterek sözlerini tamamladı.