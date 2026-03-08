Son Mühür- ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş dokuzuncu gününe girerken bölgede karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar gerilimi daha da artırdı. İranlı üst düzey bir yetkilinin ABD askerlerinin esir alındığı yönündeki iddiası dikkat çekerken, İsrail’in Tahran’da petrol depolarını hedef alan saldırıları sonrası büyük yangınlar çıktı.

İran’dan “ABD askerleri esir alındı” iddiası

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik askeri hamlelerini “uluslararası ölçekte büyük bir hesap hatası” olarak değerlendirdi.

Laricani, Washington yönetiminin kısa sürede sonuç almayı hedefleyen bir savaş planladığını ancak bu planların başarısız olduğunu öne sürdü. ABD’nin İran’da hızlı bir zafer elde etmeyi beklediğini savunan Laricani, ülke yönetimine ve üst düzey isimlere yönelik suikast girişimleriyle kaos oluşturulmak istendiğini iddia etti.

İranlı yetkili ayrıca çatışmaların başlangıcından bu yana bazı ABD askerlerinin esir alındığını ileri sürdü. Ancak kaç askerin yakalandığı ya da hangi koşullarda esir alındıklarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Laricani, ABD yönetiminin İran’da “Venezuela modeli” olarak nitelendirdiği bir strateji izlemeye çalıştığını ancak bunun başarısız olduğunu söyledi.

İsrail’den Tahran’daki petrol depolarına saldırı

İranlı yetkilinin açıklamalarının ardından gece saatlerinde İsrail saldırılarının sürdüğü bildirildi. Tahran’da bulunan petrol depoları füzelerle hedef alındı.

Saldırıların ardından depolarda büyük patlamalar meydana geldiği ve geniş çaplı yangınların çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, petrol depolarından yükselen alevlerin kentin farklı noktalarından görülebildiği aktarıldı.

İranlı yetkililer, Tahran ve Kerec’te bulunan üç petrol deposunun saldırılarda hedef alındığını doğruladı.

“Yakıt tedariki diğer kaynaklardan sağlanıyor”

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise saldırıya uğrayan depolardaki yakıt stoklarının önceden minimum seviyeye indirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yakıt arzında aksama yaşanmaması için tedarikin alternatif kaynaklardan sağlandığı ifade edildi.