Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, bölgedeki gerilimi tırmandıracak çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Lübnan basınından gelen bilgilere göre, yüze yakın İranlı yetkiliyi ve Devrim Muhafızları mensuplarının naaşlarını taşıyan bir kargo uçağı Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Refik hariri Havalimanı’nda hareketli dakikalar

Lübnan merkezli MTV televizyonunun ileri sürdüğü bilgilere göre, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan dikkat çekici bir uçuş operasyonu gerçekleştirildi. Rus yapımı IL-76 tipi stratejik kargo uçağının, içerisinde 100’den fazla İranlı diplomat ve üst düzey danışman kadrosuyla birlikte pistten havalandığı belirtildi. Bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayandırılan bu iddia, Lübnan sahasındaki diplomatik dengelerin nasıl şekilleneceğine dair yeni bir tartışma başlattı.

Devrim Muhafızları’nın naaşları uçakta mı?

Söz konusu haberin en sarsıcı detayı ise uçağın kargo bölümündeki yolculara dair oldu. İddialara göre, İsrail’in son dönemde Beyrut’un çeşitli noktalarına yönelik düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiği öne sürülen İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesi de aynı uçakla gönderildi. Bu tahliye operasyonunun, bölgedeki saldırı trafiğinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi, İran’ın Beyrut’taki personel varlığını minimize etme çabası olarak yorumlanıyor.

Resmi makamlarda sessizlik hakim

Beyrut’tan kalkan ve rotasının İran olduğu tahmin edilen bu kritik uçuşla ilgili yerel veya uluslararası otoritelerden henüz teyitli bir açıklama gelmiş değil. Lübnan resmi makamları sessizliğini korurken, IL-76 tipi dev nakliye uçağının havalimanından ayrılışına dair teknik detaylar ve resmi yolcu listesi üzerindeki belirsizlik devam ediyor. Bölgedeki askeri uzmanlar, bu tür bir tahliyenin sahada yaşanabilecek daha büyük çaplı bir hareketliliğin habercisi olup olmadığını yakından takip ediyor.