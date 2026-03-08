Türkiye’nin "Hayata Dokunan Kadınları" Fotoğraf Karelerinde Buluştu: İletişim Başkanlığı'ndan Özel Sergi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’nin toplumsal hafızasına ışık tutan anlamlı bir sanatsal etkinliğe imza attı. Kadınların siyasetten spora, sanattan üretime kadar yaşamın her evresindeki emeğini ve kararlılığını onurlandırmak amacıyla düzenlenen "Hayata Dokunan Kadınlar" sergisi, 5 Mart 2026 tarihinde kapılarını açtı. İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, Türk kadınının tarihsel süreçteki dönüştürücü gücü ve elde ettiği kazanımlar vurgulandı.

Tarihe tanıklık eden 41 kare: 1934’ten 1986’ya kadın emeği

Sergi, İletişim Başkanlığı’nın zengin dijital görsel arşivinden titizlikle seçilen ve daha önce nadir görülen siyah beyaz fotoğraflardan oluşuyor. 1934 ile 1986 yılları arasını kapsayan seçkide, Türkiye’nin modernleşme serüveninde iz bırakan 41 özel kare yer alıyor. Çay tarlalarında alın teri döken emekçi kadınlardan, Ankara Radyosu’nun mikrofon başındaki ilk kadın spikerlerine; sanayi çarklarını çeviren fabrika işçilerinden Türkiye’nin ilk kadın taksi şoförüne kadar geniş bir yelpazede sunulan görseller, kadının sadece evde değil, hayatın tam merkezinde olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Sergi, geçmişin azmini bugünün vizyonuyla birleştirerek kuşaklar arası bir köprü kurmayı hedefliyor.

"Kadın, medeniyetimizin ve toplumun asli öznesidir"

Açılış konuşmasında kadının toplumsal yapıdaki hayati rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Burhanettin Duran, 8 Mart’ın sadece sembolik bir tarih olmadığını, kadın iradesinin ülkenin geleceğindeki belirleyici gücünü temsil ettiğini belirtti. Duran, kadının onurunu ve emeğini korumanın modern bir haktan ziyade medeniyet mirasının temel taşı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim kültür kodlarımızda kadın, toplumu inşa eden ve ayakta tutan ana unsurdur. Kurtuluş Savaşı’nın cephelerinden 15 Temmuz’un direniş saflarına kadar kadınlarımız, bu vatanın kader anlarında her zaman en ön safta yer almıştır. Cumhuriyetimizin sağladığı haklarla pek çok Batılı ülkeden önce siyasi ve sosyal hayata dahil olan kadınlarımız, bugün bu birikimi daha da ileriye taşımaktadır."

28 Şubat engellerinden inanç özgürlüğüne uzanan süreç

Konuşmasında Türkiye’nin yakın tarihindeki antidemokratik uygulamalara da değinen Duran, kadınların geçmişte maruz kaldığı ayrımcılıkların artık tarih olduğunu vurguladı. Özellikle 28 Şubat sürecinde kadınların inançları nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından dışlandığına dikkat çeken İletişim Başkanı, bu karanlık dönemin geride kaldığını belirtti. Duran, "Şükürler olsun ki üniversite kapılarından kamu kurumlarına kadar uzanan o haksız engellemeler bugün tamamen aşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen politikalar sayesinde inanç özgürlüğünün önündeki bariyerler yıkılmış, kadınların hak arayışları toplumsal gerçeklikle buluşmuştur," dedi.

Karar alma mekanizmalarında güçlenen kadın profili

Son 25 yılda hayata geçirilen anayasal düzenlemeler ve kamu politikalarıyla kadın-erkek eşitliğinin kurumsal bir kimlik kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Duran, Türkiye’nin bu alandaki ilerlemesini verilerle destekledi. Kadın istihdamını artırmaya yönelik teşviklerin, girişimci kadınlara sunulan kredi imkanlarının ve annelik haklarını koruyan yasal düzenlemelerin altını çizen Duran, kadının artık sadece uygulayıcı değil, karar verici mevkilerde de etkin rol aldığını söyledi. Güçlü bir kadının, güçlü bir aile yapısını; güçlü ailenin ise sarsılmaz bir toplumu beraberinde getireceği inancını yineledi.

Medya ve iletişimde kadın emeğinin önemi

Serginin kapanış bölümünde, İletişim Başkanlığı bünyesinde görev yapan kadın çalışanların kurumun "taşıyıcı kolonları" olduğunu belirten Duran, aile değerlerinin medyada doğru temsil edilmesi için yürüttükleri çalışmalara değindi. Kadının güçlenmesi ile ailenin korunmasının birbirine zıt değil, birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu ifade eden Duran, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı. "Hayata Dokunan Kadınlar" sergisi, tarihin tozlu sayfalarından günümüze ulaşan ilham verici hikâyeleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.