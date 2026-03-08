Son Mühür- İBB soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl 19 Mart tarihinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının birinci yılı öncesi Silivri Kaymakamlığı'ndan dikkat çeken yasaklama kararı geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

''Silivri Kaymakamlığı cezaevi tel örgü sınırından başlayarak 1 km yarı çaplı alan içerisinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, pankart açma, slogan atma, çekim yapma ve stant açma konularında 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında yasaklama getirdi'' bilgisini paylaştı.



Silivri'de olacağız...



''Anayasal haklara getirilen idari sınırlamaların hukuki olmadığı açık'' hatırlatmasında bulunan Günaydın,

''Kamu düzenini bozmadığı sürece, hiçbir makam ve mercii, Anayasal özgürlükleri ortadan kaldıran kararlar alamaz.

Niyet okuyan toptancı kararların meşruiyeti olamaz.

Duruşmaların aleniliği, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüne ilişkin Anayasal güvenceler çerçevesinde Silivri’de olacağız, haklarımızı kullanacağız.

Arkadaşlarımızı betona gömmenize, vatandaşın haber alma hak ve özgürlüğünün engellenmesine izin vermeyeceğiz'' mesajı verdi.



Millet sesini çıkarmaz diye mi?



CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ise yasaklama kararına tepkisini,

''Olay hangi ara “duruşmalar TRT’de yayınlansından, mahkeme önünde basın açıklaması bile yapamazsın” noktasına geldi ?

İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı’nı ve Cumhurbaşkanı Adayını tutuklayıp, sırf siyasi sakilerle yargılarken millet sesini çıkarmaz diye mi hesap yaptınız?'' sözleriyle dile getirdi.