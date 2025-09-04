İki ülkenin enerji bakanlarının yanı sıra üst düzey bürokratlar ve sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, sadece mevcut projelere değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji, elektrik iletimi ve madencilik gibi yeni işbirliği alanlarına odaklanıldı. Forum, bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğinde iki ülkenin oynadığı tamamlayıcı rolü bir kez daha gözler önüne serdi.

Enerji Ortaklığında İmzalar Atıldı

4 Eylül tarihinde gerçekleşen 4. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu, iki ülkenin liderliğinde hayata geçirilen büyük projelerin son halkası oldu. Forumun en önemli çıktılarından biri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalanan Forum Protokolü oldu. Bu protokolle, enerji alanındaki mevcut işbirliğinin daha da ileriye taşınması için yeni bir yol haritası çizildi.

Bakan Bayraktar, konuşmasında "Bir millet, iki devlet" anlayışının en somut karşılığını enerji sektöründe bulduğunu belirtti. Bu kapsamda, 5 Mart 2025'te açılışı gerçekleştirilen Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı, Nahçıvan'ın arz güvenliğini garanti altına alan ve iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendiren stratejik bir adım olarak nitelendirdi.

Hidrokarbondan Elektrik İletimine Yeni Projeler

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji işbirliği artık geleneksel hidrokarbon projelerinin ötesine geçiyor. Forumda, yeni nesil enerji işbirlikleri de masaya yatırıldı.

Doğal Gaz Arzı ve Yeni Sahalar: Bakan Bayraktar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının artırılmasına yönelik çalışmaların hızla ilerlemesini temenni ettiklerini belirtti. Ayrıca, bu yıl Şafak-Asiman sahasında imzalanan anlaşmanın yanı sıra, Karabağ, D-230 ve Dostluk sahalarında da işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Elektrik İletim Hattı: İki ülke için kritik öneme sahip olan Türkiye-Nahçıvan elektrik hattı projesi, forumun ana gündem maddelerinden biriydi. Projenin tamamlanmasıyla Nahçıvan'ın enerji güvenliği sağlanacak ve iki ülke arasındaki elektrik ticareti yeni bir boyuta taşınacak.

Yeşil Enerji Projesi: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yürütülen "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" de dikkat çekici bir diğer başlık oldu. Proje ile yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin Avrupa'ya iletilmesi hedefleniyor. Bakan Bayraktar, Azerbaycan'ın zengin güneş ve rüzgâr potansiyeliyle temiz elektrik ihracatçısı olma yolunda önemli adımlar attığını ifade etti.

Liderlerden Ortak Mesajlar

Forumda söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, iki ülkeyi küresel enerji sisteminde sorumlu ortaklar olarak tanımladı. Babayev, yeni elektrik iletim hattı anlaşmasının Avrupa'nın enerji güvenliği ve bölgesel refah açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise, Türkiye ile güçlü bir enerji ortaklığının stratejik bir zorunluluk olduğunu ve bu işbirliğinin güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın bir simgesi haline geldiğini vurguladı. Şahbazov, forumun, karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandıracağına olan inancını dile getirdi.