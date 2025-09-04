Son Mühür/ Merve Turan - Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, “Sürdürülebilir Bir Akdeniz İçin Kültür ve Ekolojik Dönüşüm İzmir Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. İki gün sürecek sempozyum, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı DAECT hibesinden yararlanan “Kültürle İşlenmiş Bölgeler / Cultivated Territory” projesi kapsamında düzenlendi. Etkinlik; AVİTEM (Sürdürülebilir Akdeniz Kent ve Bölgeleri Ajansı) liderliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Nice Côte d'Azur Metropolü, Vitrolles Belediyesi ve Korsika Kolektifi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Açılış törenine İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Juliette Bompoint, Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AVİTEM Başkanı Agnès Rampal, Vitrolles Belediye Başkanı Loïc Gachon, AVITEM Genel Müdürü Büyükelçi François-Xavier Leger ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay katıldı.

“Dönüşümün merkezinde kültür var”

Prof. Dr. Pınar Okyay, projenin Akdeniz kentleri arasında kültür aracılığıyla güçlü bağlar kurmayı, doğal mirası korumayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. “Çoklu krizler çağında yaşıyoruz. İklim krizi, çatışmalar, teknolojinin getirdiği belirsizlikler ve eşitsizlikler artarken, hem bugünün hem de geleceğin dünyası için adil ve sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Bu dönüşüm çabamızın merkezine kültürümüzü koyuyoruz. Kültür, hem ortak mirasımız hem de farklılıklarımızın zenginliğidir; insan hakları ve temel özgürlüklerle el eledir” dedi.

Okyay, sempozyumun finalinde imzalanacak “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu”nun, daha iyi bir dünya yaratma yolculuğunda önemli bir rehber olacağını ifade etti. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Yönetişim Komitesi’nde görev aldığını, 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne “18. Kültür Hedefi”nin eklenmesi için çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

Zengin içerikli oturumlar

Sempozyum, kültür, kentsel tasarım, ekoloji ve toplumsal katılım başlıklarında farklı oturumlara sahne olacak. Program kapsamında;

İzmir’den Akdeniz’e Bakış: İzmir’in tarihsel ve kültürel rolü

Denizle İlişki, Tasarım ve Kültür: Kıyı tasarımı, bienaller, ekosistem çalışmaları

Kültürün Mekânsal Boyutu: Çok kültürlü miras ve mekânsal ilişkiler

Geçişlilik Alanları ve Tasarım Olanakları: Ekolojik koridorlar, kent parklarının geleceği

Kırsal ve Kentsel Dönüşümler: Kent planlaması, ekolojik hafıza, kültür rotaları, tarım odaklı yaklaşımlar ele alınacak.

Manifesto ile taçlanacak

Etkinliğin finali, 5 Eylül Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleşecek manifesto imza töreni olacak. “Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu”, Akdeniz kentlerinin kültür aracılığıyla ekolojik dönüşüme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama iradesini simgeleyecek.

İzmir’den Akdeniz’e kültürel diplomasi

Kültürle İşlenmiş Bölgeler Projesi, İzmir’in Akdeniz’de kültürel diplomasi alanındaki görünürlüğünü artırmayı, doğa, turizm, tarım ve çevre alanlarında sürdürülebilir prototipler geliştirmeyi hedefliyor. Sempozyum kapsamındaki tüm oturumlar halka açık olarak gerçekleştirilecek.