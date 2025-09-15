2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya ile karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Türkiye 88-83 kaybetti ve turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı. 12 Dev Adam’ın gümüş madalya kazanması, basketbol camiasında sevinç ve gururla karşılandı.

Türkoğlu: “Altın madalyayı kıl payı kaçırdık”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada milli takımı överek şunları söyledi:

“Çocuklara kampın başından beri şampiyon olacağız, kupayı alacağız, final oynayacağız söylemleriyle motive eden başta Ergin hocamıza, ona inanan sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde edilmesi bizleri gururlandırdı. Elimizden kıl payıyla altın madalyayı kaçırdık ama gümüş madalyayla dönüyoruz. Bu çocuklar milyonları gururlandırdı. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha gördük.”

Türkoğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve milli takımı dualarıyla destekleyen milyonlara teşekkür ederek, “Önümüzdeki yıllarda altın madalya için daha güçlü döneceğiz” dedi.

Bakan Bak: “Türk basketbolu büyük işler yapacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli takımı tebrik ederek, Türk basketbolunun geleceğine olan inancını dile getirdi:

“12 Dev Adam efsanesini ayağa kaldıran gençlerimizi, hocamızı, federasyonumuzu tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, finale kadar geldiler. İkincilik büyük bir başarıdır.

Ben inanıyorum ki Türk basketbolu gelecekte büyük işler yapacak. Cumhurbaşkanımızın spor yatırımları sayesinde dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden biri ülkemize kazandırıldı. Yeni yıldızlar yetişecek ve şampiyonluklar gelecek.”

Ergin Ataman ve takıma övgü

Bakan Bak, milli takımın başantrenörü Ergin Ataman’ın inancına dikkat çekerek, “Dünden itibaren madalya alacağımızı söyleyen hocamız ve oyuncularımız büyük özveri gösterdi.

Burada olmadı ama dünya şampiyonasında ve diğer turnuvalarda başarının geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.