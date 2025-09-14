A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda finalde Almanya’ya karşı mücadele ederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Millilerin bu başarısı Türkiye genelinde büyük sevinçle karşılandı.

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla milli basketbolcuları kutladı. Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum."

“Gönüllerin şampiyonusunuz”

Bakan Bak, milli takımın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Türk basketbolunda tarihi an

Milliler, 24 yıl aradan sonra yeniden çıktıkları finalde gümüş madalya kazanarak Türk basketbolu adına önemli bir başarıya imza attı.

Bakan Bak’ın “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sözleri, hem sporcular hem de taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.