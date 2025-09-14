Son Mühür- Almanya top kaybıyla maça başladı. Türkiye ilk hücumunda Cedi Osman’ın köşe üçlüğüyle skoru açtı. Alperen Şengün’ün boyalı alandaki sayılarıyla ilk iki dakikada 7-2’lik üstünlük yakalandı.

Almanlar 3. dakika dolmadan mola aldı

Üçlük yağmuru ise erken başladı. Cedi Osman’ın ardından Larkin’in tepeden isabetiyle skor 13-2’ye geldi. Almanlar henüz 3. dakika dolmadan mola almak zorunda kaldı.

İlk çeyrek Almanya’nın üstünlüğüyle sona erdi

Moladan 5-0’lık seriyle dönen Almanya, pivot Daniel Thiess’in 2 faulle kenara gelmesine rağmen Bonga’nın üçlüğüyle oyunu dengeledi. 15-2’lik seri sonunda Almanlar ilk kez öne geçti: 16-19.

Türkiye hücumda duraksasa da Alperen Şengün’ün blokları savunmada takımın ayakta kalmasını sağladı. İlk çeyrek Almanya’nın 24-22 üstünlüğüyle sona erdi.

Adem’in forması yırtıldı

İlk çeyrekte A Milli Takım’da Cedi Osman ve Shane Larkin 7’şer sayıyla öne çıktı. Ribaundlarda ise Almanya 13-7 üstünlük kurdu.

Çeyrek sonunda Adem Bona’nın basket-faul aldığı pozisyonda forması yırtıldı. Bu an maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu.

İkinci çeyrekte kontrol 12 Dev Adamda

İkinci periyoda Cedi Osman’ın üçlüğüyle başlayan Türkiye, Larkin’in isabetiyle 28-28’de eşitliği yakaladı. Ardından Şehmus’un savunma katkısı ve Adem Bona’nın basketiyle Ay-Yıldızlılar öne geçti: 30-28.

Alperen Şengün’ün basket-faulü ve boyalı alandaki etkinliğiyle fark yeniden açıldı. 35-32’de üstünlüğü yakalayan Türkiye, savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

Fark açıldı

Alperen Şengün, dış şut katkısıyla da fark yarattı. Önce üçlükle farkı 5 sayıya çıkardı (40-35), ardından bir basket daha bularak toplamda 15 sayıya ulaştı.

Cedi Osman’ın turnikesiyle skor 44-38 oldu ve Almanya yeniden mola almak zorunda kaldı. Alperen’in üçüncü faulünü alması, milliler için ilk yarıdaki tek endişe verici gelişme oldu.

Soyunma odasına 46-46 önde gidildi

İlk yarıyı 24-16’lık ikinci çeyrek skoruyla domine eden Türkiye, devre arasına 46-40 önde girdi.

Alperen Şengün: 15 sayı, 1 ribaund, 1 asist

Cedi Osman: 12 sayı

Shane Larkin: 9 sayı

Adem Bona: 8 sayı

Almanya’da Franz Wagner 16 sayı ile öne çıktı. Ancak Dennis Schröder’den beklenen katkıyı alamadılar.