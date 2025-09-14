Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo finalinde ringe çıktı.

Kariyerinde daha önce 1 altın ve 2 gümüş madalya bulunan milli sporcu, 4. kez dünya şampiyonası finalinde mücadele etti.

Finalde karşılaştığı dünya ve Asya şampiyonu Kazakistanlı Alua Balkibekova’ya 5-0 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

“Belirsizlikler içinde mücadele ediyoruz”

Maçın ardından açıklama yapan Çakıroğlu, hakem kararlarını eleştirerek şunları söyledi: “2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız.

Gerçekten belirsizlikler içerisinde kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz.

Sonuç böyle oldu, problem yok. Hedefim her zaman daha yüksek: 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almak.”

“Elimden geleni yaptım, mutluyum”

Milli sporcu, yenilgiyi kolay kabullenmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok.

Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum.”

Kadın boksunda üç madalya sevinci

Türkiye, 2025 Dünya Boks Şampiyonası’nı kadınlarda üç madalya ile tamamladı. Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar gümüş madalya kazanırken, 23 yaşındaki Şeyma Düztaş bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde ise milli takım madalya sevinci yaşayamadı.