Aynen adı gibi...

“Devlet” babayı en iyi yorumlayan...

Siyasi lider olarak anılıyor...

Politikada 40 yılı geride bırakırken...

Son demeci...

Politikanın yeri geldiğinde ne kadar hassas ve...

Bir o kadar da “hakiki gerçekler”in adresi olduğunu...

Bi’kez daha...

Gururla masanın üstüne koyarak alkışı hak etti...

(Üstelik, iktidar partisiyle birlikte yürürken...)

İki gün önce...

İktidar ortağı Devlet Bahçeli...

“20 bin liraya çıkartılan” en düşük emekli maaşı için...

“Sefalet Ücreti” derken...

“Türkiye duysun!” diye seslendirdiği...

Politikadan arınmış şu sözler...

Büyük olasılıkla unutulmayacak:

“Emeklilerin derdi derdimiz, beklentileri beklentilerimizdir... En düşük emekli maaşı alan ve sayıları beş milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız... Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız... Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız...”

*

Karşı cepheye gelince...

Devlet Bahçeli’nin sözlerini...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle yorumluyor:

“Sayın Bahçeli madem 20 bine (Sefalet Ücreti) dedi; getirelim emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim ve (Asla altında olamaz!) diyelim... Oyları verelim emekliyi de kurtaralım, Meclis’in itibarını da...”

Özgür Özel...

Bununla da kalmadı...

Şu sözleri çok anlamlı:

“İktidar (Kaynak yok!) diyecektir... Var; vazgeçilen kurumlar vergisi var...”

Vatandaşa sorarsanız...

Siyaseten...

Bu çıkışı, iktidar partisi değerlendirmeli!

*

Bitiriyoruz...

Devlet Bahçeli...

Türkiye’de...

Siyaset’in “doğrudan yana” çizgisinin...

Ne denli sağlam ve yarınlara ışık tutacak bir yanını tarif ediyor...

Neden?

Türkiye Cumhuriyeti politikalarının...

Sağlıklı işlemesini kalbinden geçiriyor ve...

Politika’da...

“Bir bilen olduğunu” bi’kez daha hatırlatıyor...

Nokta...

(*) Tahkim: Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir...

Hamiş: En fazla bir hafta önce, şöyle bir tablo yaşandı: “CHP Lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli’nin, Venezuela üzerinden (*) “iç cephe tahkimi” çağrısına “Sayın Bahçeli’nin ifadesi doğrudur; düzeni bozan Erdoğan’dır... Sayın Cumurbakanı Erdoğan cepheyi güçlendirmek istiyorsa içerdeki kimseye düşman hukuku uygulamayacak” dedi...

Sonsöz: Politika, iki düşman toprak arasındaki mayın tarlasında danstır... / Yalçın Küçük (Araştırmacı yazar ve akademisyen...)