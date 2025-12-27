Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlara açılmasını amaçlayan devlet destekli “OlivetoLive” projesi hayata geçiriliyor. Proje ile firmaların ihracat kapasitesinin artırılması ve uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma gelmeleri hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) programı çerçevesinde hazırlanan “OlivetoLive”, dış pazarlara yönelmek isteyen zeytin ve zeytinyağı firmalarına yüzde 75’e kadar finansal destek sağlayacak. Yaklaşık üç yıl sürmesi planlanan proje, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından uygulanacak.

Firmalar mercek altına alınacak

Projeye başvuran şirketler, ilk aşamada üretim, ihracat, pazarlama ve kurumsal yapı başlıklarında kapsamlı bir analizden geçirilecek. Bu süreçte firmaların uluslararası pazarlarda karşılaştığı markalaşma, sertifikasyon, kalite, insan kaynağı ve pazar bilgisi gibi alanlardaki eksiklikler tespit edilecek.

Eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama adımları

İhtiyaç analizlerinin ardından firmalara marka yönetimi, dış ticaret, kalite süreçleri ve sürdürülebilir üretim konularında eğitim ve danışmanlık programları sunulacak. Devamında ise ihracata hazır hale getirilen şirketler için doğru hedef pazarlar belirlenecek; yurt dışı pazarlama faaliyetleri, alım heyeti organizasyonları ve uluslararası fuar katılımları gerçekleştirilecek.

10 hedef ülke belirlenecek

Proje kapsamında ayrıca 10 öncelikli ülke tespit edilerek bu pazarlara yönelik özel ihracat çalışmaları yürütülecek. Böylece firmaların ürünlerini uluslararası alıcılara daha etkin biçimde ulaştırması amaçlanıyor. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, Anadolu’nun zeytinin anavatanı olduğunu belirterek Türkiye’de yıllık zeytin üretiminin yaklaşık 400 bin ton seviyelerine ulaştığını ifade etti. Uygun, sektör ihracatının bazı yıllarda 1 milyar dolara yaklaştığını da hatırlattı.

Bu yıl için beklentilere değinen Uygun, sofralık zeytinde yaklaşık 260 milyon dolar, zeytinyağında ise 200 milyon dolar civarında ihracat öngörüldüğünü söyledi. Küresel koşulların etkisine dikkat çeken Uygun, şu değerlendirmede bulundu:

"Akdeniz'deki iklimsel problemlerden dolayı hasat miktarları çok düştü. Uluslararası ticari rekabet gereği ortalama zeytinyağı ihraç fiyatları da ciddi geriledi. Bizdeki düşüşün ana sebeplerinden biri de bu. Türk zeytin sektörü tecrübeli, sezonun kötü geçmesine bağlı umutsuzluğa kapılmayacak ve gerekli çalışmaları yapacaktır."

600’e yakın firma yararlanabilecek

“OlivetoLive” projesinin sektöre önemli katkılar sunacağını belirten Uygun, firmalardan yoğun ilgi gördüklerini aktardı. Projenin kapsamına ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası pazara çıkan şirketlerimizin marka, sertifikasyon, kalite denetimleri gibi eksikleri olabiliyor. Bu çalışmayla firmalarla birebir iletişime geçilerek ihtiyaç analizi yapılacak. Firmanın ihracat yapabilmesini sağlayacak yurt dışı pazarları ürünlerini ulaştırmasını sağlayacak eksikleri neyse tek tek analiz edilecek. Firmalarımızın markalaşmasına destek olacağız, hedef pazarlarını belirleyeceğiz, ayrıca personelin eğitimini sağlayıp sertifikasyon belgelendirmesini yapacağız. Her bir firmayı bir birey gibi düşünerek kendisini ön plana çıkarması için yol haritalarını çizeceğiz."

Son başvuru 15 Ocak

İhracatın sürdürülebilirliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uygun, projeden yaklaşık 600 firmanın yararlanabileceğini belirtti. Başvuruların 15 Ocak’ta sona ereceğini hatırlatan Uygun, zeytin ve zeytinyağı alanında faaliyet gösteren tüm firmaları projeye katılmaya ve sağlanan devlet desteklerinden faydalanmaya davet etti.