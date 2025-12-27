İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi sınırlarında yer alan Gölcük Gölü, doğal çevresi, alüvyal set yapısı ve ürperten efsanesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kentin önemli doğal alanları arasında gösterilen göl, yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gölcük Gölü nerede?

Türkiye’de İzmir ilinde bulunan göl, Bozdağ kasabasına yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor. Göl alanının 0,941 kilometrekare olduğu, en derin noktasının ise 7 metreye ulaştığı belirtiliyor. 1.049 metre rakımlı göl, yaklaşık 3 kilometre genişliğinde ve 12 kilometre uzunluğundaki bir düzlükte konumlanıyor.

Koruma altında ve doğa turizminin gözdesi

Çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanlarıyla öne çıkan bölge, 30 Aralık 2022’de koruma altına alındı. 5.800 metreyi bulan kıyı uzunluğu ile göl, tatil ve doğa gezisi için tercih edilen bir durak olmayı sürdürüyor. Göl çevresindeki oteller yılın her dönemi turistlere ev sahipliği yapıyor.

Gölün fazla suları Gediz’e ulaşıyor

Gölcük Gölü’nde herhangi bir akarsu doğrudan dökülmüyor. Buna rağmen fazla sular Tabak Çayı aracılığıyla Gediz Nehri’ne ve Ege Denizi’ne ulaşıyor. Yaz aylarında buharlaşma nedeniyle su seviyesinde 2,5–3 metrelik düşüş gözlemleniyor. Göl suları ayrıca tarımsal sulamada kullanılıyor.

Bozdağlar’ın kayaçlarıyla şekillenen bir havza

Yaklaşık 9,2 kilometrekarelik havzaya sahip göl, gnays, kuvars ve şist gibi temel kayaçların bulunduğu bir bölgede yer alıyor. 1960’larda kuzey kıyılara yapılan sedde, su seviyesinin yükselmesine yol açtı.

Gölcük Gölü efsanesi

Yörede anlatılan efsaneye göre; Ödemiş ile Salihli arasında ticaret yapan bir kervancı, kışın karla kaplı bir düzlükten geçiyor. Bahar aylarında aynı bölgeden geçmek istediğinde ise sonsuz bir gölle karşılaşıyor. O an aslında buz tutmuş gölün üzerinden geçtiğini fark eden kervancı, can ve malının sadakası olarak develerinden birini kurban ediyor.

Rivayete göre bu olaydan sonra Gölcük Gölü her yıl bir kurban istiyor. Kurban kesilmezse gölün içinden olağanüstü uğultular yükseldiği anlatılıyor.

Doğa ve efsanenin birleştiği nokta

Gölcük Gölü, hem doğa turizminin gözdesi hem de gizemli hikâyesiyle merak uyandıran bir ziyaret noktası olmayı sürdürüyor. Bölgeyi gezenler, bu doğa harikasının ardındaki esrarengiz geçmişi de keşfetme fırsatı buluyor.