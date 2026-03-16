Son Mühür- İstanbul’da 1 Mart 2024’te meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 01.03.2024 tarihinde meydana gelen, müteveffa Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle, mağdurlar İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal'ın yaralanmasıyla neticelenen trafik kazası sebebiyle yürütülen soruşturma; adli raporlar ve bilirkişi raporlarının alınması, olaya ilişkin müşteki ve tanık beyanlarının alınması üzerine tamamlanmıştır.

Trafik kazasını gerçekleştiren araç sürücüsü olduğu tespit edilen, suç tarihinde 17 yaşında olan SSC (T.C.) hakkında ‘Bilinçli Taksirle Bir Kişinin Ölümüne ve Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçundan 5237 sayılı TCK 85/2, 22/3 ve 31/3 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır.”

Park halindeki ATV’lere çarpmıştı

Soruşturma dosyasına göre kazanın, o dönem 17 yaşında olan Timur Cihantimur’un kullandığı otomobilin yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç ATV tipi araca çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçici ve Hasan Topal ise yaralandı. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Savcılık 22,5 yıl hapis istedi

Kazaya ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, kazaya neden olduğu belirlenen Timur Cihantimur hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame doğrultusunda dava İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Eylem Tok’un iade süreci geçici olarak durduruldu

Öte yandan kazanın ardından ABD’ye giden ve burada tutuklanan Eylem Tok’un Türkiye’ye iade süreciyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

ABD’de verilen Türkiye’ye iade kararına karşı Tok’un avukatlarının itirazda bulunduğu öğrenildi. Yapılan başvurunun ardından mahkeme, Tok’un Türkiye’ye iade sürecini geçici olarak durdurdu.

Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi halinde, Tok’un da aralarında bulunduğu 5 sanığın 13 Temmuz’da hakim karşısına çıkması bekleniyor.