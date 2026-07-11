Son Mühür / Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi için Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirvenin ikinci gününde toplantı alanına giderken kameralara yansıyan yürüyüşüyle sosyal medyada gündem yarattı. Bazılarınca, Yunan Başbakanı Miçotakis’in yürüyüşü, usta oyuncu Kemal Sunal'ın ‘Sahte Kabadayı’ isimli filmindeki yürüyüşüne benzetilirken sosyal medyada geniş kitlelere seslenerek duruş bozuklukları, bel fıtığı gibi konularda bilimsel ve eğitici içerikler paylaşan Uzman Fizyoterapist Murat Dalkılınç, gündem olan o yürüyüşü sosyal medyada yorumladı.

(Video: İHA)

Türk uzmandan Miçotakis’e tavsiye

“NATO Zirvesi için Ankara’ya gelen Yunanistan Başbakanının turkuaz halıdaki yürüyüşü değişik yorumlara neden oldu. Oysa bu tablo bizim klinikte zaman zaman karşılaştığımız bir durum” mesajı veren Uzman Fizyoterapist Dalkılıç, “Çözümü mümkün ve genellikle beldeki sinir dokularına binen baskı ve zorlanmaların eseri. Şikayetler bazen salt belde bazen bacağa da yayılır. Eğer acil cerrahi gerektiren koşullar yoksa düzeltme manevraları ve egzersizle takibi önerilir. Kısa vadede yararlıdır ancak bu hareket stratejisinin uzaması, sünmesi farklı problemlere yol açabilir” mesajı verdi.

O karşılama da dikkati çekti

Zirvenin ilk gününde Beştepe'de verilen resepsiyona katıldığı sırada Mehter Marşı ile karşılanan Miçotakis, Yunan basınında geniş yer bulmuştu.